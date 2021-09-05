В СБУ подтвердили, что на горячую линию поступило сообщение с угрозами первым лицам государства

Об этом сообщает Украинская правда.

В пресс-службе СБУ подтвердили, что 5 сентября на горячую линию поступило сообщение с угрозами в отношении первых лиц государства.

"На горячую линию СБУ поступило сообщение с угрозами первым лицам государства. Сотрудники службы оперативно среагировали и отработали данный звонок. Злоумышленником оказался человек без определенного места жительства, с признаками психических расстройств", - заявили в СБУ.

Сейчас проводится проверка и принимаются необходимые меры.

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