В СБУ подтвердили, что на горячую линию поступило сообщение с угрозами первым лицам государства
На горячую линию Службы безопасности Украины позвонил бездомный с признаками психических расстройств, который угрожал первым лицам государства
Об этом сообщает Украинская правда.
В пресс-службе СБУ подтвердили, что 5 сентября на горячую линию поступило сообщение с угрозами в отношении первых лиц государства.
"На горячую линию СБУ поступило сообщение с угрозами первым лицам государства. Сотрудники службы оперативно среагировали и отработали данный звонок. Злоумышленником оказался человек без определенного места жительства, с признаками психических расстройств", - заявили в СБУ.
Сейчас проводится проверка и принимаются необходимые меры.
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