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В СБУ подали заявление на главу Госаудитслужбы об уничтожении обороноспособности Украины

20 сентября, 2023 среда
17:13
Новости

Военнослужащий и глава ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудыменко требует от Службы безопасности Украины расследовать неправомерные действия главы Государственной аудиторской службы Украины Аллы Басалаевой по уничтожению обороноспособности Украины. Накануне ДАСУ потребовала от поставщиков Министерства обороны вернуть доход 2,5 млрд грн, в свою пользу интерпретируя постановление Кабинета Министров

Об этом младший сержант ВСУ Юрий Гудыменко сообщил на своей странице в Facebook .

По его словам, Министерство обороны рискует потерять добропорядочных поставщиков из-за препятствий, которые создает коррумпированная система.

"В СМИ распространяется информация о якобы выявленных Государственной аудиторской службой Украины нарушениях во время проведения аудита деятельности Минобороны, а также информация о негативных последствиях для предприятий, в частности в оборонной промышленности, в результате действий ДАСУ. Из публичных комментариев бывшего высшего руководства МОУ стало известно, что непосредственно Министерство стало инициатором проведения аудита для выявления слабых мест в системе закупок и учета ошибок для внедрения реформ.Так, Государственная аудиторская служба Украины по результатам проверки выявила нарушения на общую сумму 2,5 млрд грн, которыми оказались 3% прибыли. Речь идет, о прибыли, которую получили компании частной и государственной форм собственности в рамках сотрудничества с МОУ”, - говорится в заявлении Юрия Гудыменко.

Также военнослужащий отмечает, что до начала полномасштабного вторжения закупки для ВСУ осуществлялись в соответствии с ожидаемой стоимостью товаров и услуг, которая включала в себя, кроме прочего, расходы и ограниченную норму прибыли, которую могли получить предприниматели. Позже Кабинет Министров отметил, что компании, заключая контракт с МОУ, могут получить прибыль.

"3 Учитывая позицию контролирующего органа, исполнители соглашений, в рамках сотрудничества с МОУ, не имели законодательно определенных полномочий закладывать прибыль в контракты с государством. Но в свою очередь поставщики утверждают, что подавали калькуляцию прибыли Министерству обороны, и у представителей Минобороны не было возражений на момент подписания оборонных контрактов", - подытожил Гудыменко.

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