В СБУ подали заявление на главу Госаудитслужбы об уничтожении обороноспособности Украины

Об этом младший сержант ВСУ Юрий Гудыменко сообщил на своей странице в Facebook .

По его словам, Министерство обороны рискует потерять добропорядочных поставщиков из-за препятствий, которые создает коррумпированная система.

"В СМИ распространяется информация о якобы выявленных Государственной аудиторской службой Украины нарушениях во время проведения аудита деятельности Минобороны, а также информация о негативных последствиях для предприятий, в частности в оборонной промышленности, в результате действий ДАСУ. Из публичных комментариев бывшего высшего руководства МОУ стало известно, что непосредственно Министерство стало инициатором проведения аудита для выявления слабых мест в системе закупок и учета ошибок для внедрения реформ.Так, Государственная аудиторская служба Украины по результатам проверки выявила нарушения на общую сумму 2,5 млрд грн, которыми оказались 3% прибыли. Речь идет, о прибыли, которую получили компании частной и государственной форм собственности в рамках сотрудничества с МОУ”, - говорится в заявлении Юрия Гудыменко.

Также военнослужащий отмечает, что до начала полномасштабного вторжения закупки для ВСУ осуществлялись в соответствии с ожидаемой стоимостью товаров и услуг, которая включала в себя, кроме прочего, расходы и ограниченную норму прибыли, которую могли получить предприниматели. Позже Кабинет Министров отметил, что компании, заключая контракт с МОУ, могут получить прибыль.

"3 Учитывая позицию контролирующего органа, исполнители соглашений, в рамках сотрудничества с МОУ, не имели законодательно определенных полномочий закладывать прибыль в контракты с государством. Но в свою очередь поставщики утверждают, что подавали калькуляцию прибыли Министерству обороны, и у представителей Минобороны не было возражений на момент подписания оборонных контрактов", - подытожил Гудыменко.