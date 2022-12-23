В СБУ объяснили отмену аккредитации датской журналистки Кимер попыткой рассказать о секретном оружии, - Детектор медиа
Аккредитацию датской журналистки отменили из-за попытки снять в Николаеве репортаж о секретном оружии
Об этом сообщает "Детектор медиа" со ссылкой на анонимный источник в СБУ.
Отмечают, что причиной лишения аккредитации стало то, что Кимер приехала в Николаев в июле 2022 года. Там она "оказалась в месте, где не должна была, и пыталась снять репортаж об оружии, о котором даже нельзя говорить". Это нарушило приказ главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного №73 от 3 марта 2022 года.
После этого инцидента военные обратились в СБУ с просьбой проверить журналистку. Следовательно, служба безопасности рекомендовала армейскому управлению связей с общественностью лишить Кимер аккредитации.
"У нас также есть данные, что она находилась в оккупированных частях Украины, в частности в Крыму и Донецкой/Луганской областях, с нарушением украинского законодательства", - сказал собеседник "Детектора медиа".
Он также добавил, что Кимер встречалась с представителями СБУ 8 декабря. Там она спросила, как ей работать без аккредитации. В ответ ей предложили использовать предоставленные официальными источниками, как делают другие иностранные журналисты, не находящиеся на фронте.
Журналистка подтвердила в разговоре с "Детектором медиа" факт своего пребывания в Николаеве, в том числе в том месте, в котором не должно быть.
"Мы ничего не снимали, ничего не сделали — просто оказались там, где нас не должно быть. Я надеялась, что это был решенный вопрос, поскольку после этого за два дня делала репортажи с военными, и ко мне не было претензий", - сказала Кимер.
22 августа в Украине отменили аккредитацию корреспондент датской общественной телерадиокомпании DR Матильду Кимер . По словам журналистки, СБУ предлагала ей сотрудничество в обмен на возможность возвращения аккредитации.
Кроме того, Кимер обвинили в незаконном пребывании на временно оккупированных территориях Донбасса, Луганской области и Крыма. Однако сама журналистка отвергает эти обвинения.
- 14 ноября журналистов CNN и Sky News лишили аккредитации из-за репортажей из освобожденного Херсона, которые нарушали запрет на съемки на только что оккупированных территориях.
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