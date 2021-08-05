В СБУ назвали причину смерти Марчука
Первый глава Службы безопасности Украины Евгений Марчук умер от острой сердечно-легочной недостаточности
Об этом сообщил пресс-центр СБУ .
"Коронавирусная болезнь обострила заболевания, которыми он страдал, и спровоцировала острую сердечно легочную недостаточность", - говорится в сообщении.
В СБУ выразили соболезнования родным и близким Марчука.
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5 августа умер украинский политик и государственный деятель Евгений Марчук
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