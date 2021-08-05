В СБУ назвали причину смерти Марчука

Об этом сообщил пресс-центр СБУ .



"Коронавирусная болезнь обострила заболевания, которыми он страдал, и спровоцировала острую сердечно легочную недостаточность", - говорится в сообщении.



В СБУ выразили соболезнования родным и близким Марчука.

5 августа умер украинский политик и государственный деятель Евгений Марчук