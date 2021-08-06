В СБУ назвали дату и место прощания с Марчуком

Об этом сообщили РБК-Украина в пресс-службе СБУ.



Прощание с Марчуком состоится с 12:00 до 15:00, в доме официальных приемов по адресу: ул. Грушевского, 22.

5 августа умер украинский политик и государственный деятель Евгений Марчук.

Марчук умер от острой сердечно-легочной недостаточности .