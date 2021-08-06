В СБУ назвали дату и место прощания с Марчуком
7 августа состоится прощание с государственным деятелем, первым главой Службы безопасности Украины Евгением Марчуком, который умер 5 августа
Об этом сообщили РБК-Украина в пресс-службе СБУ.
Прощание с Марчуком состоится с 12:00 до 15:00, в доме официальных приемов по адресу: ул. Грушевского, 22.
- 5 августа умер украинский политик и государственный деятель Евгений Марчук.
- Марчук умер от острой сердечно-легочной недостаточности .
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