В сборную Аргентины вызвали травмированного Месси

Об этом сообщает официальный Twitter сборной Аргентины.



Нападающий ПСЖ Лионель Месси получил вызов в сборную Аргентины на матчи квалификации чемпионата мира-2022. 13 ноября аргентинцы сыграют на выезде с Уругваем, а 17 ноября - против Бразилии.



34-летний футболист был включен в состав своей национальной команды, несмотря на травму, которую он получил в поединке чемпионата Франции с "Лиллем" (2:1).



Минувшим летом Месси бесплатно перешел в ПСЖ. В 8 матчах за парижан аргентинец забил всего 3 гола, все в Лиге чемпионов.

Напомним, 28 октября главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино заявил, что Лионель Месси получил травму.