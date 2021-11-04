В сборную Аргентины вызвали травмированного Месси
Нападающий ПСЖ Лионель Месси, несмотря на травму, получил вызов в сборную Аргентины по футболу
Об этом сообщает официальный Twitter сборной Аргентины.
Нападающий ПСЖ Лионель Месси получил вызов в сборную Аргентины на матчи квалификации чемпионата мира-2022. 13 ноября аргентинцы сыграют на выезде с Уругваем, а 17 ноября - против Бразилии.
34-летний футболист был включен в состав своей национальной команды, несмотря на травму, которую он получил в поединке чемпионата Франции с "Лиллем" (2:1).
Минувшим летом Месси бесплатно перешел в ПСЖ. В 8 матчах за парижан аргентинец забил всего 3 гола, все в Лиге чемпионов.
- Напомним, 28 октября главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино заявил, что Лионель Месси получил травму.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.14
Покупка 26.14Продажа 26.36
-
EUR
Покупка 30.14Продажа 30.51
- Актуальное
- Важное