В сборной Польши впервые подтвердили переговоры с Шевченком
Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша подтвердил информацию, что они ведут переговоры с Андреем Шевченко
Об этом сообщает Sport.pl .
Кулеша впервые подтвердил информацию о переговорах с Шевченко и опроверг информацию, что украинцу не удалось договориться с "Дженоа" о расторжении контракта.
"Обе стороны все еще ведут переговоры", – сказал президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша.
Украинец зарабатывал у "Дженоа" 2 млн. евро, а с польской национальной командой предварительно договорился о зарплате 2,5 млн. евро в год. Для того чтобы возглавить сборную Польши, украинец должен был расторгнуть контракт с итальянской командой.
Андрей Шевченко тренировал "Дженоа" с ноября 2021 по январь 2022 года и был уволен из-за неудовлетворительных результатов, после того, как команда опустилась на 19-е место в чемпионате Италии.
Сборная Польши осталась без тренера после отставки португальца Паулу Соузы, возглавившего бразильский "Фламенго". 24 марта поляки сыграют в стыковом матче отбора чемпионата мира-2022 с россиянами.
- 23 января сообщалось, что Шевченко принял предложение возглавить сборную Польши .
- 25 января стало известно, что Андрею Шевченко гарантировали , что он останется главным тренером сборной Польши, если не выведет команду в финальную часть чемпионата мира-2022.
- 27 января украинский тренер Андрей Шевченко начал переговоры с "Дженоа" о расторжении контракта для работы в сборной Польши.
- После этого журналист Игорь Цыганик сообщил, что Шевченко не смог расторгнуть контракт с "Дженоа" и не возглавит сборную Польши.
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