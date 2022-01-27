В сборной Польши впервые подтвердили переговоры с Шевченком

Об этом сообщает Sport.pl .



Кулеша впервые подтвердил информацию о переговорах с Шевченко и опроверг информацию, что украинцу не удалось договориться с "Дженоа" о расторжении контракта.



"Обе стороны все еще ведут переговоры", – сказал президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша.

Украинец зарабатывал у "Дженоа" 2 млн. евро, а с польской национальной командой предварительно договорился о зарплате 2,5 млн. евро в год. Для того чтобы возглавить сборную Польши, украинец должен был расторгнуть контракт с итальянской командой.

Андрей Шевченко тренировал "Дженоа" с ноября 2021 по январь 2022 года и был уволен из-за неудовлетворительных результатов, после того, как команда опустилась на 19-е место в чемпионате Италии.



Сборная Польши осталась без тренера после отставки португальца Паулу Соузы, возглавившего бразильский "Фламенго". 24 марта поляки сыграют в стыковом матче отбора чемпионата мира-2022 с россиянами.

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