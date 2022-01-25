В сборной Польши в переговорах с Шевченко пошли на компромисс, касающийся матча ЧМ-2022 с Россией

Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua .

Андрей Шевченко и Польский футбольный союз (PZPN) продолжают переговоры о возможном назначении украинца на должность главного тренера сборной Польши.

Президент PZPN Цезарий Кулеша гарантировал украинскому тренеру, что он останется в команде, вне зависимости от результатов стыковых матчей чемпионата мира-2022, где Польша в полуфинале 24 марта встретится с Россией.

Новый главный тренер продолжит работу с командой в Лиге наций, которая стартует в июне 2022 года. Польша сыграет в сильнейшем дивизионе и встретится на групповом раунде с Нидерландами, Бельгией и Уэльсом.

Сборная Польши осталась без тренера после отставки португальца Паулу Соузы, возглавившего бразильский "Фламенго".

Андрей Шевченко тренировал "Дженоа" с ноября 2021 по январь 2022 года и был уволен из-за неудовлетворительных результатов, после того, как команда опустилась на 19-е место в чемпионате Италии.

23 января сообщалось, что Шевченко принял предложение возглавить сборную Польши по футболу.

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