В сборной Польши прокомментировали слухи о приглашении Шевченко на должность главного тренера
Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша опроверг информацию о возможном назначении новым главным тренером сборной Польши украинца Андрея Шевченко
Об этом сообщает Interia Sport.
По его словам, назначение Шевченко новым тренером сборной Польши пока невозможно, поскольку украинец возглавляет итальянскую "Дженоа".
"Шевченко? Он, безусловно, интересный вариант, но у него есть контракт, который связывает его с "Дженоа". Кроме того, извините меня, но я не хотел бы обсуждать каждую фамилию, которая упоминается в СМИ", - сказал Кулеша.
Он также добавил, что в качестве кандидатов на должность не рассматриваются итальянец Фабио Капелло, израильтянин Авраам Грант, немец Юрген Клинсманн и нидерландец Дик Адвокат. В то же время он подтвердил, что продолжаются переговоры с итальянцами Фабио Каннаваро и Андреа Пирло.
В квалификации чемпионата мира - 2022 Польша пробилась в плей-офф, где 26 марта встретится с Россией.
- Напомним, 30 декабря 2021 года португалец Паулу Соуза подал в отставку с должности главного тренера сборной Польши.
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