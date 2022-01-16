В сборной Польши отреагировали на слухи о переговорах с Шевченко
В сборной Польши опровергли информацию о переговорах с украинцем Андреем Шевченко о назначении главным тренером
Об этом заявил пресс-секретарь сборной Польши Якуб Квятковский в комментарии Sport24.
По его словам, информация о назначении Шевченко тренером сборной Польши не соответствует действительности.
"Это неправда. Мы близки к завершению переговоров с польским тренером. О его назначении будет объявлено на следующей неделе", - сказал Квятковский.
Сборная Польши осталась без тренера после отставки португальца Паулу Соузы, возглавившего бразильский "Фламенго". 24 марта поляки сыграют в стыковом матче отбора чемпионата мира - 2022 с россиянами.
Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" в ноябре 2021 года. Под руководством украинца команда в чемпионате Италии потерпела шесть поражений, трижды сыграла вничью и одержала одну победу в Кубке страны. В турнирной таблице Серии А "Дженоа" находится в "зоне вылета" - на 19-й позиции.
Последний матч под руководством Шевченко "Дженоа" сыграла 13 января против "Милана" в Кубке Италии и уступила 1:3 в овертайме.
С 2016 по 2021 год Андрей Шевченко тренировал сборную Украины и вывел ее в четвертьфинал Евро-2020.
- Напомним, 15 января "Дженоа" объявила об отставке Андрея Шевченко с должности главного тренера.
- 15 января сообщалось, что Андрей Шевченко приступил к переговорам со сборной Польши.
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