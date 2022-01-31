В сборной Польши объявили имя нового главного тренера: кого взяли вместо Шевченко

Об этом сообщает официальный сайт Польского футбольного союза.



52-летний Чеслав Михневич подписал контракт до конца года с возможностью продления. Последним местом работы тренера была варшавская "Легия".



"После многих разговоров, анализов и долгих раздумий я сделал выбор, которым я доволен и считаю его лучшим из возможных в нынешних условиях. Тренер Михневич убедил меня своим конкретным планом. Наша главная цель – матчи плей-офф и, как мы оба считаем, выход на чемпионат мира в Катаре", – сказал Цезари Кулеша, президент Польского футбольного союза.

Сборная Польши осталась без тренера после отставки португальца Паулу Соузы, возглавившего бразильский "Фламенго". 24 марта поляки сыграют в стыковом матче отбора чемпионата мира – 2022 с россиянами.



Одним из главных кандидатов на должность главного тренера сборной Польши был украинец Андрей Шевченко.