В сборной Польши объявили имя нового главного тренера: кого взяли вместо Шевченко
Чеслав Михневич стал новым главным тренером сборной Польши по футболу
Об этом сообщает официальный сайт Польского футбольного союза.
52-летний Чеслав Михневич подписал контракт до конца года с возможностью продления. Последним местом работы тренера была варшавская "Легия".
"После многих разговоров, анализов и долгих раздумий я сделал выбор, которым я доволен и считаю его лучшим из возможных в нынешних условиях. Тренер Михневич убедил меня своим конкретным планом. Наша главная цель – матчи плей-офф и, как мы оба считаем, выход на чемпионат мира в Катаре", – сказал Цезари Кулеша, президент Польского футбольного союза.
Сборная Польши осталась без тренера после отставки португальца Паулу Соузы, возглавившего бразильский "Фламенго". 24 марта поляки сыграют в стыковом матче отбора чемпионата мира – 2022 с россиянами.
Одним из главных кандидатов на должность главного тренера сборной Польши был украинец Андрей Шевченко.
- Напомним, 28 января сообщалось, что новым главным тренером сборной Польши станет поляк Адам Навалка.
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