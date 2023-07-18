В сбитом над Николаевом иранском дроне обнаружили детали из стран Запада и Азии

Об этом он пишет в телеграме .

Он отмечает, что санкций против РФ маловато, если в ее дронах все еще есть западные или азиатские комплектующие.

"На это невозможно закрывать глаза и говорить, что санкций достаточно. Нет, их недостаточно, потому что каждый день продолжаются обстрелы и налеты ударных БПЛА", - пишет Ермак.

Руководитель ОП опубликовал фото иностранного карбюратора иранского двигателя БПЛА и рассказал, что россияне затирают серийные номера в иностранных компонентах. На фото видно, что деталь сделана в Ирландии.

Фото: Андрей Ермак

Фото: Андрей Ермак

"На втором фото видна деталь с затертым серийным номером. Россия много лет покупала иностранные технологические продукты, но сейчас, когда они становятся орудием убийства людей, терроризма и геноцида, это не может продолжаться", - добавил он.

Ермак подчеркнул, что Украина дает партнерам рекомендации, какие именно ограничения можно ввести и какой контроль усилить.