В сбитом над Николаевом иранском дроне обнаружили детали из стран Запада и Азии
Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в сбитом ночью над Николаевом дроне были найдены детали из стран Запада и Азии
Об этом он пишет в телеграме .
Он отмечает, что санкций против РФ маловато, если в ее дронах все еще есть западные или азиатские комплектующие.
"На это невозможно закрывать глаза и говорить, что санкций достаточно. Нет, их недостаточно, потому что каждый день продолжаются обстрелы и налеты ударных БПЛА", - пишет Ермак.
Руководитель ОП опубликовал фото иностранного карбюратора иранского двигателя БПЛА и рассказал, что россияне затирают серийные номера в иностранных компонентах. На фото видно, что деталь сделана в Ирландии.
Фото: Андрей Ермак
Фото: Андрей Ермак
"На втором фото видна деталь с затертым серийным номером. Россия много лет покупала иностранные технологические продукты, но сейчас, когда они становятся орудием убийства людей, терроризма и геноцида, это не может продолжаться", - добавил он.
Ермак подчеркнул, что Украина дает партнерам рекомендации, какие именно ограничения можно ввести и какой контроль усилить.
- 14 июня глава Офиса президента Андрей Ермак заявил , что в каждой ракете, которой РФ обстреливает украинские города, есть по 40 иностранных комплектующих.
- Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил , что РФ могла закупить иностранные детали для ракет до начала полномасштабного вторжения в Украину.
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