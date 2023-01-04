В сбитом иранском дроне обнаружили детали производства более 10 западных компаний, - CNN
В одном из иранских БПЛА, сбитом в Украине осенью 2022 года, обнаружены технологии более 10 американских и западных компаний
Об этом сообщили в CNN со ссылкой на украинскую разведку.
Отмечается, что в БПЛА иранского производства, сбитом в Украине осенью 2022 года, обнаружили 40 компонентов 13 различных американских компаний. Еще 12 деталей произвели компании Канады, Швейцарии, Японии, Тайваня и Китая.
Отдельное исследование сбитых в Украине иранских беспилотников, проведенное британской исследовательской компанией Conflict Armament Research, показало, что 82% компонентов было изготовлено компаниями, расположенными в США.
Однако пока нет доказательств умышленного нарушения законов о санкциях компаниями, занимающимися экспортом технологий для их использования в беспилотниках.
"Одна из главных проблем состоит в том, что российским и иранским официальным лицам гораздо проще создать подставные компании для закупки оборудования и избежания санкций, чем западным правительствам раскрыть эти подставные компании, на что иногда могут уйти годы", - написали в CNN со ссылкой на экспертов. .
- Напомним, по данным разведки, большинство деталей иранских дронов производится США и странами Европы, что вызывает беспокойство Запада и побуждает начать расследование.
- Три четверти всех комплектующих иранского БПЛА "Мохаджер" имеют американское происхождение. Кроме того, в беспилотнике обнаружена деталь, произведенная в Украине. Спецслужбы уже выясняют, как она попала туда.
- В декабре 2022 г. администрация Байдена создала рабочую группу для расследования, как американские и западные компоненты попадают в беспилотники иранского производства.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.96
Покупка 39.96Продажа 40.71
-
EUR
Покупка 41.43Продажа 42.52
- Актуальное
- Важное