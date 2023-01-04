Об этом сообщили в CNN со ссылкой на украинскую разведку.

Отмечается, что в БПЛА иранского производства, сбитом в Украине осенью 2022 года, обнаружили 40 компонентов 13 различных американских компаний. Еще 12 деталей произвели компании Канады, Швейцарии, Японии, Тайваня и Китая.

Отдельное исследование сбитых в Украине иранских беспилотников, проведенное британской исследовательской компанией Conflict Armament Research, показало, что 82% компонентов было изготовлено компаниями, расположенными в США.

Однако пока нет доказательств умышленного нарушения законов о санкциях компаниями, занимающимися экспортом технологий для их использования в беспилотниках.

"Одна из главных проблем состоит в том, что российским и иранским официальным лицам гораздо проще создать подставные компании для закупки оборудования и избежания санкций, чем западным правительствам раскрыть эти подставные компании, на что иногда могут уйти годы", - написали в CNN со ссылкой на экспертов. .

Напомним, по данным разведки, большинство деталей иранских дронов производится США и странами Европы, что вызывает беспокойство Запада и побуждает начать расследование.

Три четверти всех комплектующих иранского БПЛА "Мохаджер" имеют американское происхождение. Кроме того, в беспилотнике обнаружена деталь, произведенная в Украине. Спецслужбы уже выясняют, как она попала туда.

В декабре 2022 г. администрация Байдена создала рабочую группу для расследования, как американские и западные компоненты попадают в беспилотники иранского производства.

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