В сбитом иранском беспилотнике обнаружили деталь украинского производства

Об этом идет речь в сюжете Военного телевидения Украины.

"Мохаджер-6" украинские зенитчики сбили около Одессы около месяца назад. Беспилотный аппарат не развалился на части, как обычно, а аварийно сел на волне, что позволило украинским военным взять его для изучения.

"Специалисты ГРУ разобрали его на винтики и нашли доказательства иранского происхождения летательного аппарата, в том числе надписи на языке фарси", - говорится в материале.

Представитель ГРУ также рассказал, как Ирану, десятилетиями находящимся под санкциями, удалось создать достаточно современный образец вооружения.

"Три четверти всех комплектующих – американские. Есть также комплектующие из Японии, Китая, Швеции, Австрии... Есть даже украинского производства один компонент. Сейчас наши службы узнают, как он туда попал", – подчеркнул разведчик. Все эти составляющие совершенно гражданские, купить их может любой, отметил представитель ГРУ.

В сюжете подчеркнули, что теперь, когда украинские защитники знают все особенности конструкции "Мохаджера", противодействовать угрозе иранских беспилотников будет проще.