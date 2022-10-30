В сбитом иранском беспилотнике обнаружили деталь украинского производства
Три четверти всех комплектующих иранского БПЛА "Мохаджер" имеют американское происхождение. Кроме того, в беспилотнике была обнаружена деталь, произведенная в Украине. Спецслужбы уже выясняют, как он попал туда
Об этом идет речь в сюжете Военного телевидения Украины.
"Мохаджер-6" украинские зенитчики сбили около Одессы около месяца назад. Беспилотный аппарат не развалился на части, как обычно, а аварийно сел на волне, что позволило украинским военным взять его для изучения.
"Специалисты ГРУ разобрали его на винтики и нашли доказательства иранского происхождения летательного аппарата, в том числе надписи на языке фарси", - говорится в материале.
Представитель ГРУ также рассказал, как Ирану, десятилетиями находящимся под санкциями, удалось создать достаточно современный образец вооружения.
"Три четверти всех комплектующих – американские. Есть также комплектующие из Японии, Китая, Швеции, Австрии... Есть даже украинского производства один компонент. Сейчас наши службы узнают, как он туда попал", – подчеркнул разведчик. Все эти составляющие совершенно гражданские, купить их может любой, отметил представитель ГРУ.
В сюжете подчеркнули, что теперь, когда украинские защитники знают все особенности конструкции "Мохаджера", противодействовать угрозе иранских беспилотников будет проще.
- Напомним, через неделю украинские силы ПВО сбили 40 иранских дронов-камикадзе.
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