В сбитом 25 июля вертолете Ка-52 ликвидирован полковник ВС РФ,- росСМИ
25 июля в сбитом Силами обороны вертолете Ка-52 ликвидированы два российских офицера, в том числе полковник Военно-космических сил РФ Виталий Табачников, который был командиром 112-го отдельного вертолетного полка
Об этом стало известно из публикации в "Журнал "История Авиации" 26 июля.
Автор поста, назвавшийся другом погибшего, утверждает, что 25 июля экипаж Табачникова возвращался из боевой задачи, когда их вертолет подвергся ракетной атаке.
"Шли на предельно малой высоте. При пересечении линии фронта по расчетам ПЗРК противника по вертолю были выполнены пуски ракет..." — говорится в публикации.
Как отметил авиационный блоггер Виталий Трубников, опубликовавший скрин с российского паблика, кафир находился на борту вертолета Ка-52, который во вторник, 25 июля, сбили украинские защитники.
"Вчера на востоке Украины в Ка-52 поджарили из ПЗРК целого полковника ВКС РФ, командира 112-го отдельного вертолетного полка, базирующегося в городе Чита. Благодарность воинам 38 ОБрМП за такой точный выстрел!" – написал он в Facebook.
В то же время, офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц поделился фотографией ликвидированного оккупанта.
"Командир 112-го отдельного вертолетного полка. Хорошего борова зашкварили", - добавил.
Российские провоенные Telegram-каналы подтвердили гибель экипажа Ка-52, отметив, что в вертолете находился командир "в очень больших погонах" и еще один "заслуженный" офицер.
- Напомним, утром 25 июля воины 38-й отдельной бригады морской пехоты ликвидировали вертолет Ка-52 армии врага.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.8
Покупка 36.8Продажа 37.56
-
EUR
Покупка 40.83Продажа 41.82
- Актуальное
- Важное