Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией В сбитом 25 июля вертолете Ка-52 ликвидирован полковник ВС РФ,- росСМИ

В сбитом 25 июля вертолете Ка-52 ликвидирован полковник ВС РФ,- росСМИ

27 июля, 2023 четверг
00:28
Война с Россией

25 июля в сбитом Силами обороны вертолете Ка-52 ликвидированы два российских офицера, в том числе полковник Военно-космических сил РФ Виталий Табачников, который был командиром 112-го отдельного вертолетного полка

Об этом стало известно из публикации в "Журнал "История Авиации" 26 июля.

Автор поста, назвавшийся другом погибшего, утверждает, что 25 июля экипаж Табачникова возвращался из боевой задачи, когда их вертолет подвергся ракетной атаке.

"Шли на предельно малой высоте. При пересечении линии фронта по расчетам ПЗРК противника по вертолю были выполнены пуски ракет..." — говорится в публикации.

Как отметил авиационный блоггер Виталий Трубников, опубликовавший скрин с российского паблика, кафир находился на борту вертолета Ка-52, который во вторник, 25 июля, сбили украинские защитники.

"Вчера на востоке Украины в Ка-52 поджарили из ПЗРК целого полковника ВКС РФ, командира 112-го отдельного вертолетного полка, базирующегося в городе Чита. Благодарность воинам 38 ОБрМП за такой точный выстрел!" – написал он в Facebook.

В то же время, офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц поделился фотографией ликвидированного оккупанта.

"Командир 112-го отдельного вертолетного полка. Хорошего борова зашкварили", - добавил.

Российские провоенные Telegram-каналы подтвердили гибель экипажа Ка-52, отметив, что в вертолете находился командир "в очень больших погонах" и еще один "заслуженный" офицер.

  • Напомним, утром 25 июля воины 38-й отдельной бригады морской пехоты ликвидировали вертолет Ка-52 армии врага.
потери окуппантов
Контрнаступление ЗСУ
Читайте также:
26 июля, 2023 среда
Из регионов РФ начали возвращать "эвакуированных" украинцев в оккупированный Мариуполь, но им негде жить, - Андрющенко
25 июля, 2023 вторник
Нерешительность Запада побуждает Путина повышать ставки, – дипломат Чалый
26 июля, 2023 среда
Украинская ПВО уничтожила 2 крылатые ракеты в Винницкой области
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.8
    Покупка 36.8
    Продажа 37.56
  • EUR
    Покупка 40.83
    Продажа 41.82
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
27 июля
00:56
Лига чемпионов: завершились первые матчи 2-го квалификационного раунда
2023, среда
26 июля
23:58
Эксразведчик ВВС США заявил в Конгрессе о государственной программе по исследованию НЛО и сокрытию ее данных
23:15
Обновлено
Массированная атака РФ: ПВО уничтожило 33 крылатых ракеты и 3 "калибра"
23:14
Военные инструкторы ЕС подготовили 24 тыс. украинцев
23:04
Украина отказалась от бойкота соревнований с участием спортсменов из РФ и Белоруссии в нейтральном статусе
23:04
Эксклюзив
РФ хочет лишить Украину выхода к Черному морю, - журналист Цымбалюк
22:50
Обновлено
Италия признала Голодомор геноцидом украинского народа
22:24
Президент подписал закон о возврате довоенных налогов
21:35
В Беларуси исчезла уехавшая к сестре украинка - СМИ
21:21
Поезд Херсон - Киев - Славянск будет доезжать в Краматорск
20:46
Президент Зеленский подписал закон, предусматривающий создание Государственного реестра санкций
20:37
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Враг использует танковые подразделения для прорыва нашей обороны на Купянском направлении. Колонка Сергея Згурца
20:08
Способны атаковать цель в случае утраты связи: Украина использует возможности ИИ для усовершенствования дронов, - WP
20:06
OPINION
Тишина тоже имеет свои слова
19:51
совбез ООН
На заседании Совбеза ООН к выступлению не допустили бывшего архиепископа УПЦ МП Гедеона
19:46
Главе Госсудебной администрации Сальникову сообщили о подозрении во взяточничестве
19:10
Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации
19:00
Обзор
Победные новости 518-го дня войны: Рабиновичу сообщили о подозрении в госизмене, Зеленский заявил об усилении ПВО Украины
18:54
Под плотным огнем вражеской авиации и артиллерии Силы обороны отразили атаки в районе Авдеевки, – Генштаб
18:53
коррупция
Насиров остается под стражей с возможностью внесения залога в 261 млн грн
18:52
Эксклюзив
Следующее показательное судилище в РФ над бойцами батальона "Айдар" состоится 15 августа, - сестра бойца Игоря Гайохи
18:39
Оленивка. Место трагедии
В ходе теракта в Оленовке взрывы были как вне колонии, так и внутри, - расследователи
18:26
НАТО усилит наблюдение и разведку в Черноморском регионе после выхода РФ из зерновой сделки
18:07
OPINION
Ferox gens*
17:52
Геннадий Труханов
ВАКС отказался налагать дополнительные обязанности на Труханова и других обвиняемых по делу завода "Краян"
17:38
В Украине заочно вынесли приговоры 18 депутатам госдумы РФ, дела еще 73 российских чиновников передадут в суд
17:19
Европейский суд постановил снять санкции ЕС с экс-генпрокурора Украины Пшонки и его сына
17:05
Украинская ПВО уничтожила 2 крылатые ракеты в Винницкой области
17:04
Эксклюзив
Антоновский мост остается горячей точкой, - Хлань
16:57
Украинский фильм "Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое" появился на Netflix
16:52
В СБУ впервые подтвердили причастность к атаке на Крымский мост в 2022 году
16:46
Проверки военкоматов: ДБР объявило 21 подозрение, начали мониторинг образа жизни 102 работников ТЦК
16:40
Порошенко привез технику подразделениям ПВО, прикрывающим юг
16:35
ВСУ успешно ведут наступление на южном фланге вокруг Бахмута, - Маляр
16:23
Среди победителей фильм "Коллапс: как украинцы разрушили империю зла": объявили лауреатов премии Франко
16:22
Военнослужащие 93-й бригады создали уникальный комплекс радиоэлектронной разведки
16:02
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаева
Поймать предателя. Что не так с подозрениями Мураеву и Рабиновичу?
16:00
Эксклюзив
На Угледарском направлении враг понял, что бороться с 72-й бригадой тяжело, - командир пулеметного взвода Кишак
15:55
В большинстве регионов Украины ожидаются дожди, однако на востоке будет сухо: прогноз погоды на 27 июля от Натальи Диденко
15:45
Обновлено
На побережье Николаевщины и Одесчины сдетонировали мины
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV