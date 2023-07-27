В сбитом 25 июля вертолете Ка-52 ликвидирован полковник ВС РФ,- росСМИ

Об этом стало известно из публикации в "Журнал "История Авиации" 26 июля.

Автор поста, назвавшийся другом погибшего, утверждает, что 25 июля экипаж Табачникова возвращался из боевой задачи, когда их вертолет подвергся ракетной атаке.

"Шли на предельно малой высоте. При пересечении линии фронта по расчетам ПЗРК противника по вертолю были выполнены пуски ракет..." — говорится в публикации.

Как отметил авиационный блоггер Виталий Трубников, опубликовавший скрин с российского паблика, кафир находился на борту вертолета Ка-52, который во вторник, 25 июля, сбили украинские защитники.

"Вчера на востоке Украины в Ка-52 поджарили из ПЗРК целого полковника ВКС РФ, командира 112-го отдельного вертолетного полка, базирующегося в городе Чита. Благодарность воинам 38 ОБрМП за такой точный выстрел!" – написал он в Facebook.

В то же время, офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц поделился фотографией ликвидированного оккупанта.

"Командир 112-го отдельного вертолетного полка. Хорошего борова зашкварили", - добавил.

Российские провоенные Telegram-каналы подтвердили гибель экипажа Ка-52, отметив, что в вертолете находился командир "в очень больших погонах" и еще один "заслуженный" офицер.