В Саудовской Аравии суд впервые публично обнародовал имя мужчины, виновного в сексуальных домогательствах

Об этом сообщает BBC.



После внесения поправок в законодательство в Саудовской Аравии суд впервые назвал имя мужчины, осужденного за сексуальные домогательства.



Уголовный суд города Медина признал Ясира аль-Арави виновным в преследовании женщины с использованием непристойных высказываний. Его приговорили к восьми месяцам заключения и оштрафовали на $1 330.



Год назад в закон о борьбе с домогательствами были внесены изменения, которые позволили публиковать имена и приговоры правонарушителей в местных газетах за свой счет. Судьям оставалось решать, оправдывает ли этот шаг "тяжесть преступления и его влияние на общество".



Несмотря на эти шаги власти, саудовские женщины жалуются, что власти все еще не предпринимают достаточно, чтобы остановить преследование.



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