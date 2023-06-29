В Саудовской Аравии совершено нападение на консульство США: погибли нападающий и охранник
В Саудовской Аравии неизвестный пытался напасть на консульство США в Джидде на востоке страны. Он был убит, от полученных ранений также скончался охранник
Об этом сообщает Al Arabiya.
Нападающий остановил свою машину возле диппредставительства США, вышел из нее с огнестрельным оружием и направился в учреждение. Силы безопасности, охраняемые посольством, "проявили инициативу, чтобы разобраться с ним в соответствии с ситуацией". В результате перестрелки между нападающим и силовиками мужчина погиб.
Во время перестрелки также ранен сотрудник консульства США, который впоследствии скончался. Сообщается, что сейчас проводятся следственные действия по установлению мотивов и обстоятельств происшествия.
- Напомним, в декабре 2022 года в посольство США в Мадриде направили взрывчатку в почтовом пакете. Саперы ликвидировали бомбу-лист. По словам государственного секретаря по безопасности Рафаэля Переса, пакет содержал смесь, подобную той, которая используется в фейерверках, а также механизм, через который эта смесь занималась. Подобные пакеты тогда поступили еще в несколько консульских учреждений в столице Испании, в том числе и в диппредставительство Украины. Также почтовые террористы атаковали и оборонные предприятия страны.
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