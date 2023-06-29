Об этом сообщает Al Arabiya.

Нападающий остановил свою машину возле диппредставительства США, вышел из нее с огнестрельным оружием и направился в учреждение. Силы безопасности, охраняемые посольством, "проявили инициативу, чтобы разобраться с ним в соответствии с ситуацией". В результате перестрелки между нападающим и силовиками мужчина погиб.

Во время перестрелки также ранен сотрудник консульства США, который впоследствии скончался. Сообщается, что сейчас проводятся следственные действия по установлению мотивов и обстоятельств происшествия.