В Саудовской Аравии разбился истребитель Tornado, пилоты не пострадали
На востоке Саудовской Аравии в понедельник потерпел крушение истребитель Tornado, экипаж не пострадал, ему удалось катапультироваться
Об этом сообщает министерство обороны страны, передает Anadolu Agency.
В своем заявлении представитель министерства отметил, что истребитель Tornado разбился во время выполнения планового учебного полота. По его словам, экипаж самолета не пострадал.
Начато расследование причин аварии.
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