В Саудовской Аравии опровергли информацию Эрдогана о трансфере Роналду
Президент "Аль-Насра" из Саудовской Аравии заявил, что информация о трансфере Криштиану Роналду является ложью
Об этом сообщает Daily Mail.
"Новости о Роналду - неправда. Большинство из того, что написано и сказано в СМИ, является ложью", - заявил президент "Аль-Насра" Мусли Аль-Муаммар.
Португалец ведет поиски новой команды после того, как расторг контракт с английским "Манчестер Юнайтед". По данным СМИ, он стремился продолжить карьеру в европейском клубе, но так и не дождался предложения, потому и согласился на предложение от "Аль-"Насра" из Саудовской Аравии.
В нынешнем сезоне 37-летний Криштиану Роналду сыграл за "Манчестер Юнайтед" 21 матч, забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи.
- 26 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что португальский футболист Криштиану Роналду продолжит карьеру в Саудовской Аравии.
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