В Саудовской Аравии опровергли информацию Эрдогана о трансфере Роналду

Об этом сообщает Daily Mail.

"Новости о Роналду - неправда. Большинство из того, что написано и сказано в СМИ, является ложью", - заявил президент "Аль-Насра" Мусли Аль-Муаммар.

Португалец ведет поиски новой команды после того, как расторг контракт с английским "Манчестер Юнайтед". По данным СМИ, он стремился продолжить карьеру в европейском клубе, но так и не дождался предложения, потому и согласился на предложение от "Аль-"Насра" из Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне 37-летний Криштиану Роналду сыграл за "Манчестер Юнайтед" 21 матч, забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи.

26 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что португальский футболист Криштиану Роналду продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb