В Саудовской Аравии объявили выходной после победы над Аргентиной на ЧМ-2022
В честь победы над Аргентиной на ЧМ-2022, сегодня, 23 ноября, в Саудовской Аравии введен выходной день
Об этом сообщает твиттер Саудовского информационного агентства.
Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд распорядился, чтобы 23 ноября был выходным в честь победы над Аргентиной (2:1)
Все работники государственного и частного секторов экономики получат отдых. Это касается студентов и учащихся на всех образовательных уровней.
-
21 ноября сборная Англии сокрушила Иран со счетом 6:2. Также в понедельник Нидерланды обыграли Сенегал - 2:0, а Уэльс сыграл вничью со США - 1:1.
-
22 ноября сборная Аргентины проиграла Саудовской Аравии. Сборная Дании сыграла вничью с Тунисом. Польша и Мексика сыграли вничью, а Франция разгромила Австралию.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.76
Покупка 39.76Продажа 40.47
-
EUR
Покупка 39.97Продажа 40.98
- Актуальное
- Важное