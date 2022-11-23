В Саудовской Аравии объявили выходной после победы над Аргентиной на ЧМ-2022

Об этом сообщает твиттер Саудовского информационного агентства.

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд распорядился, чтобы 23 ноября был выходным в честь победы над Аргентиной (2:1)

Все работники государственного и частного секторов экономики получат отдых. Это касается студентов и учащихся на всех образовательных уровней.

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