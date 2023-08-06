В Саудовской Аравии идет разговор о мировом порядке, который Россия вынуждена будет принять, - политолог Саакян
Политолог Олег Саакян считает, что саммит для обсуждения украинской Формулы мира в Саудовской Аравии никак не может предусматривать переговоры с Россией
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
“Нужно понимать, что украинская Формула мира, готовящийся на ее базе саммит, различные консультации и форматы, это все не о переговорах с РФ. Формула мира начинается с ядерной, энергетической и экологической безопасности. Всего 10 пунктов. Если взять первые три пункта Формулы мира, они вообще не решаются в рамках российско-украинского диалога. Даже если бы сейчас Россия заявила о готовности к конструктивному диалогу и согласилась вывести войска с территории Украины, то это бы ничего не решило. Все равно они создали прецедент угроз ядерного государства неядерному", - пояснил Саакян.
Политолог считает, что на саммите в Саудовской Аравии идет разговор о всеобщей мировой безопасности
"Украинская Формула мира о том, какие есть слабости в мировой системе безопасности и в мировом конгломерате права. Этими слабостями воспользовалась Россия и мир не смог этого остановить. Почему мир не смог даже адекватно отреагировать? Это вопросы, которые ставит Украина и сплачивает вокруг этого все эти страны. Поэтому там России не может быть и говорить с ней никто не будет. Фактически в Саудовской Аравии идет разговор о мире, в котором РФ вынуждена будет приняты все эти правила. И то, что договорились о территориальной целостности Украины и уставе ООН уже является прорывной историей", - добавил он.
- В субботу, 5 августа, в Джидде в Саудовской Аравии начались двухдневные переговоры по обсуждению украинской Формулы мира.
- 6 августа стало известно, что по итогам первого дня переговоров по обсуждению украинской Формулы мира, которые проходят в Саудовской Аравии, договорились, что основой предстоящего мирного соглашения станет нерушимость границ Украины.
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