В Саудовской Аравии будет обсуждаться украинская Формула мира, - Офис президента
В Офисе президента в воскресенье, 30 июля, подтвердили проведение саммита по украинской Формуле мира в Саудовской Аравии
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в состоявшемся в Ивано-Франковске выступлении на заседании Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.
"Каждый пункт Формулы мира Президента Владимира Зеленского сегодня обсуждается в индивидуальном и групповом формате с представителями уже более 50 стран мира практически на еженедельной основе", - заявил Ермак.
По его словам, именно украинский мирный план должен быть взят за основу, потому что война идет в Украине.
Отмечается, что для реализации Формулы мира Владимира Зеленского Украина использует трехфазную структуру:
- Первая фаза – встречи с послами, аккредитованными в Украине, посвященные подробному рассмотрению каждого из пунктов Формулы мира.
- Вторая фаза – Украина инициирует встречи советников по национальной безопасности с целью поиска оптимальных формулировок и механизмов имплементации украинского мирного плана.
- Третья фаза – согласование Формулы мира на учредительном Глобальном саммите на уровне лидеров государств, который мог бы состояться до конца года.
"Как отметил Президент Зеленский наш выбор – это объединение мира вокруг Украины. Свидетельства этого выбора наглядны: мы привлекаем страны и Запада, и Востока, и Севера, и Юга", – добавил руководитель Офиса президента.
- В начале августа Саудовская Аравия собирается провести мирные переговоры по Украине, планируют пригласить 30 стран, но не Россию.
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