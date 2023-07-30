Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в состоявшемся в Ивано-Франковске выступлении на заседании Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

"Каждый пункт Формулы мира Президента Владимира Зеленского сегодня обсуждается в индивидуальном и групповом формате с представителями уже более 50 стран мира практически на еженедельной основе", - заявил Ермак.

По его словам, именно украинский мирный план должен быть взят за основу, потому что война идет в Украине.

Отмечается, что для реализации Формулы мира Владимира Зеленского Украина использует трехфазную структуру:

Первая фаза – встречи с послами, аккредитованными в Украине, посвященные подробному рассмотрению каждого из пунктов Формулы мира.

Вторая фаза – Украина инициирует встречи советников по национальной безопасности с целью поиска оптимальных формулировок и механизмов имплементации украинского мирного плана.

Третья фаза – согласование Формулы мира на учредительном Глобальном саммите на уровне лидеров государств, который мог бы состояться до конца года.

"Как отметил Президент Зеленский наш выбор – это объединение мира вокруг Украины. Свидетельства этого выбора наглядны: мы привлекаем страны и Запада, и Востока, и Севера, и Юга", – добавил руководитель Офиса президента.