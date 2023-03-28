Об этом сообщает Al-Ihbaria и AP .

Автобус следовал из провинции Хамис Мушейт в Мекку. Потеряв управление, автобус столкнулся с мостом, а затем перевернулся на бок и загорелся.

Авария произошла в провинции Асир, на юго-западе страны, граничащей с Йеменом. Предварительно причиной ДТП называют неисправность тормозной системы.

В результате аварии 20 человек погибли, еще 29 пассажиров пострадали. Пострадавших доставили в центральную больницу Асира. Большинство полученных травм – ожоговые.