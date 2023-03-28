В Саудовской Аравии автобус врезался в мост и перевернулся, по меньшей мере 20 человек погибли
На юго-западе Саудовской Аравии, в провинции Асир, автобус врезался в мост, после чего перевернулся и загорелся. Погибли не менее 20 человек, около 30 пострадали
Об этом сообщает Al-Ihbaria и AP .
Автобус следовал из провинции Хамис Мушейт в Мекку. Потеряв управление, автобус столкнулся с мостом, а затем перевернулся на бок и загорелся.
Авария произошла в провинции Асир, на юго-западе страны, граничащей с Йеменом. Предварительно причиной ДТП называют неисправность тормозной системы.
В результате аварии 20 человек погибли, еще 29 пассажиров пострадали. Пострадавших доставили в центральную больницу Асира. Большинство полученных травм – ожоговые.
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