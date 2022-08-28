В Сарнах священник Московского патриархата обвиняет родных погибших на фронте, - СМИ
Настоятель Украинской Православной церкви села Каменка Иван Хильчук снял украинский флаг с храма и отказывается упоминать в молитвах павших украинских героев
Об этом сообщает ривненский портал Район Сарны .
Как говорится в сообщении, в Ривненской области разразился скандал из-за голосования большинства верующих про переход храма в Православную церковь Украины.
"Настоятель УПЦ села Каменка Иван Хильчук отказывается отдавать дань уважения и упоминать в молитвах павших украинских героев и при этом говорит семьям, что именно они виновны в смерти защитников", - пишет Район Сарны .
Также отмечается, что Хильчук снял государственное знамя со здания храма и неоднозначно высказывался о военной агрессии России против Украины.
По информации Радіо Трек, настоятель церкви доносит прихожанам российские пропагандистские тезисы.
"Три сестры – Украина, Беларусь и Россия, дружественные народы, все связано, все так хорошо было", – говорил Хильчук.
Как пишет "Радио Трек", решение о переходе в ПЦУ община приняла еще в мае, но отдельные прихожане УПЦ (МП) не согласны с ним и продолжают создавать конфликтные ситуации.
- Настоятель Украинской православной церкви Московского патриархата, митрополит Онуфрий пообщался со взятыми в плен российскими оккупантами . Встреча прошла в Киево-Печерской Лавре. Онуфрий попросил божьего благословения для "всех людей" на "поле боя".
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