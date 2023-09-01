В Саратове повестки в военкоматы россиянам присылают вместе с квитанциями за коммуналку

Об этом сообщает российский телеграм-канал ЧТД.

Сегодня, 1 сентября, гражданин страны-террориста, проживающий в Саратове, получил повестку вместе с квитанциями за коммуналку. Приглашение в военкомат положили в почтовый ящик.

Интересно, что повестка пришла 1 сентября, а в военкомат он должен был явиться до 28 августа.