В Саратове повестки в военкоматы россиянам присылают вместе с квитанциями за коммуналку
В России повестки в военкомат приходят вместе с квитанциями за коммуналку
Об этом сообщает российский телеграм-канал ЧТД.
Сегодня, 1 сентября, гражданин страны-террориста, проживающий в Саратове, получил повестку вместе с квитанциями за коммуналку. Приглашение в военкомат положили в почтовый ящик.
Интересно, что повестка пришла 1 сентября, а в военкомат он должен был явиться до 28 августа.
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