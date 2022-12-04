В санкционных списках СНБО нет людей, управляющих процессами в УПЦ (МП), - священник ПЦУ Коваленко
Санкционный список СНБО относительно Московского патриархата не является полным - там нет людей, влияющих на процессы в церкви
Об этом в эфире Эспрессо сказал священник ВТО Георгий Коваленко.
"Все эти 9 месяцев многие говорили об отсутствии политической воли в отношении УПЦ (МП). Мы видим, что она появляется, теперь было бы хорошо к ней добавить профессионализм", - отметил он.
По его мнению, не хватает профессионализма в составлении санкционных списков.
"Любой эксперт вам прибавит еще с десяток как минимум, а СБУ должна знать гораздо больше. К сожалению, в этих списках не появились люди, которые открыто сидели в Кремле на провозглашении аннексий территорий Украины. Там нет людей, которым СБУ уже вручила подозрения, нет людей, которые реально рулят в руководстве УПЦ (МП). Владыка Павел - человек одиозный и медийно известный, но много решений по тому, куда двигается корабль Московского патриархата в Украине, принимает не он, не в его руках руль", – подытожил Коваленко.
- 2 декабря президент Владимир Зеленский ввел в действие персональные санкции в отношении некоторых представителей религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации.
- Решение о санкциях СНБО приняло на заседании 1 декабря после "рассмотрения деятельности религиозных организаций на территории Украины в условиях военной агрессии России и для обеспечения духовной независимости, недопущения раскола в обществе по религиозному признаку, содействия консолидации украинского общества и защиты национальных интересов Украины".
- 2 декабря Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против священнослужителей УПЦ МП, в частности, наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) и экснардепа Вадима Новинского.
- Служба безопасности Украины обнародовала список деятелей церкви Московского патриархата, попавших под действие "церковных санкций" Совета национальной безопасности и обороны Украины.
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