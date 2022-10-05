Об этом сообщили аналитики проекта X-Compliance, передает Интерфакс.

На начало текущего года эти показатели составили 3835, 2281 и 1554 соответственно.

Всего на 30 сентября в списках санкций ООН, США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Нидерландов, Бельгии, Латвии, Польши, Австралии, Новой Зеландии, Канады, Сингапура, Японии и Украины, отслеживающих аналитики X-Compliance, непосредственно названы 21 027 фигурантов, то есть доля российских граждан и юрлиц у них равна 26,3%.

Среди российских компаний, включенных в списки санкций, 12,2% занимаются научными исследованиями и разработками, 9% – оптовой торговлей, 8% – предоставлением финансовых услуг, 4,5% – производством компьютеров, электроники и оптики, 3,9% – производством транспортных средств и оборудования.

Помимо компаний, прямо упомянутых в списках санкций, под ограничения подпадают и их дочерние структуры. Относительно 3141 российской компании был выявлен риск распространения действия "правила 50%". В частности, под действие блокирующих санкций США могут подпадать 1452 человека, неблокирующих – 1468.

Чаще всего за 9 месяцев обновлялись списки Великобритании, США и Евросоюза.

Напомним, Великобритания ввела санкции против участников псевдореферендумов РФ на временно оккупированных территориях Украины еще 26 сентября.

Сегодня, 5 октября, очередной пакет санкций против РФ приняли послы стран ЕС.

США пока без новых санкций, но с новым пакетом военной помощи на $625 млн.

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