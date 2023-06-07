В Санкт-Петербурге зэк-вагнеровец ограбил цветочный магазин на 100 тыс. рублей

Об этом сообщают российские СМИ.

Вагнеровец вломился в цветочный магазин и заставил продавщицу отдать ему кассу.

"Ты ЧВК Вагнера слышала? Сделаешь лишнее движение, я у тебя ножа всажу, отвечаю", - сказал вагнеровец продавцу магазина.

По сообщениям СМИ, вагнеровец похитил 100 тыс. рублей. После этого его задержали.

Ранее россиянин уже был осужден за грабежи и разбои. Затем прошел службу в ЧВК Вагнера.