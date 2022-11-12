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В Санкт-Петербурге создают "православную" ЧВК, - росСМИ

12 ноября, 2022 суббота
19:03
война с Россией

ЧВК "Андреевский крест" при соборе РПЦ в петербургском Кронштадте будет готовить бойцов перед мобилизацией, чтобы "больше военных выживало в трудных условиях достижения успеха"

Об этом сообщают российские медиа "Скат" и "Блокнот".

Вновь созданная ЧВК "Андреевский Крест" уже начала формирование добровольческих батальонов. Издание сообщает, что учебный центр по подготовке военных при Морском Никольском Соборе в Кронштадте существует еще с 2017 года.

Концепция работы наемников состоит в том, чтобы "выживать в трудных условиях боевых действий". Это утверждает директор ЧВК Владимир Хильченко.

Обучение наемников продлится 30 дней, принять участие могут от 70 до 100 человек.

"В "Андреевский Крест" может попасть любой. Обучение будет проходить за счет частных пожертвований и личных денег участников", - пишут СМИ.

  • Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин 6 ноября анонсировал создание "центров подготовки ополченцев". Он утверждает, что россияне будут привлекать местное население из приграничных областей РФ, чтобы те искали диверсантов.

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