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В Санкт-Петербурге произошел взрыв в бомбоубежище возле военкомата

5 сентября, 2023 вторник
16:39
Мир

В российском Санкт-Петербурге во вторник, 5 сентября, произошел взрыв во дворе военкомата в вентиляционной шахте, ведущей к бомбоубежищу

Об этом сообщает местное издание "Фонтанка".

Отмечается, что самодельное взрывное устройство было спрятано в вентиляционной шахте, ведущей к бомбоубежищу.

По предварительной информации, устройство состояло из 100-150 граммов пороха и радиомодуля с батарейкой.

В результате взрыва шахта получила незначительные повреждения, о пострадавших не сообщается. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и ФСБ.

  • Напомним, 15 августа в Ленинградской области возник большой пожар на ключевом электроузле региона. Объект находится в управлении "ФСК ЕЭС". Организация обслуживает более 140 тысяч километров линий электропередачи и более 900 подстанций.

Россия
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