В Санкт-Петербурге произошел взрыв в бомбоубежище возле военкомата
В российском Санкт-Петербурге во вторник, 5 сентября, произошел взрыв во дворе военкомата в вентиляционной шахте, ведущей к бомбоубежищу
Об этом сообщает местное издание "Фонтанка".
Отмечается, что самодельное взрывное устройство было спрятано в вентиляционной шахте, ведущей к бомбоубежищу.
По предварительной информации, устройство состояло из 100-150 граммов пороха и радиомодуля с батарейкой.
В результате взрыва шахта получила незначительные повреждения, о пострадавших не сообщается. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и ФСБ.
- Напомним, 15 августа в Ленинградской области возник большой пожар на ключевом электроузле региона. Объект находится в управлении "ФСК ЕЭС". Организация обслуживает более 140 тысяч километров линий электропередачи и более 900 подстанций.
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