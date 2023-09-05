В Санкт-Петербурге произошел взрыв в бомбоубежище возле военкомата

Об этом сообщает местное издание "Фонтанка".

Отмечается, что самодельное взрывное устройство было спрятано в вентиляционной шахте, ведущей к бомбоубежищу.

По предварительной информации, устройство состояло из 100-150 граммов пороха и радиомодуля с батарейкой.

В результате взрыва шахта получила незначительные повреждения, о пострадавших не сообщается. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и ФСБ.