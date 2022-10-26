В Санкт-Петербурге произошел масштабный пожар на складе. Горит 12 тысяч кв. м.

Об этом сообщили в МЧС России.

"В Санкт-Петербурге (Колпинский район) пожар на складе, площадь возгорания - 6 тыс. кв.м. По предварительной информации, пострадавших нет. К ликвидации пожара от МЧС России привлечены 15 единиц техники и 63 человека личного состава. Задействован пожарный поезд" , – пишут в МЧС.

Около 00:00 российские пропагандисты из РИА Новости сообщили, что площадь возгорания увеличилась до 12 тыс. кв. м.

Вечером, 22 октября, в российской Перми возник пожар и произошел взрыв на пороховом заводе.

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