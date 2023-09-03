В Санкт-Петербурге горит нефтебаза, жители слышали "звуки взрывов"
В Санкт-Петербурге 3 сентября вспыхнул масштабный пожар, горит нефтебаза, местные жители сообщали о "звуках взрывов"
Как сообщают росСМИ, местные жители слышали "звуки взрывов" в районе возгорания у Пискаревского проспекта.
Официальной информации о причине возгорания пока нет.
- Накануне, 2 сентября, Россия обвинила Украину в обстреле из РСЗО поселка Уразово Белгородской области, в результате чего якобы погиб мужчина.
- Утром воскресенья, 3 сентября, губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил , что Вооруженные Силы Украины атаковали регион, в результате чего якобы разрушены дома.
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