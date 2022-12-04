В Сан-Франциско полиции разрешили использовать роботов, которые могут убивать

Об этом сообщила украинская служба BBC.

Управляющий совет Сан-Франциско разрешил городской полиции использовать роботов, которые могут убивать. Документ имеет поправку, что их применение возможно только после проведения действий с альтернативной тактикой деэскалации и ограниченным количеством высокопоставленных офицеров.

Полиция Сан-Франциско предоставила данные BBC, что не работает с роботами, которые способны убивать. Однако правоохранители отметили, что в будущем могут быть сценарии, когда их возможности будут применяться.

Представитель полиции информировал: "Роботы потенциально могут быть оснащены взрывными зарядами, чтобы пробивать укрепленные сооружения, в которых находятся агрессивные, вооруженные или опасные лица, – и добавил: –Их можно использовать для обезвреживания или дезориентации жестоких, вооруженных или опасных подозреваемых, которые угрожают жизни людей".

ВВС напоминает, что роботов-киллеров уже используют в других штатах США, в частности в 2016 году полиция в Далласе применила работа, вооруженного взрывчаткой C-4, чтобы обезвредить снайпера, убившего двух офицеров и ранившего еще нескольких.

Напомним, в США в ночном ЛГБТ-клубе в Колорадо-Спрингс мужчина открыл стрельбу вечером 19 ноября, в результате чего 5 человек погибли, а 25 получили ранения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb