В Сан-Франциско полиции разрешили использовать роботов, которые могут убивать
Управляющий совет Сан-Франциско принял разрешение на использование городской полицией роботов, оснащенных взрывчаткой
Об этом сообщила украинская служба BBC.
Управляющий совет Сан-Франциско разрешил городской полиции использовать роботов, которые могут убивать. Документ имеет поправку, что их применение возможно только после проведения действий с альтернативной тактикой деэскалации и ограниченным количеством высокопоставленных офицеров.
Полиция Сан-Франциско предоставила данные BBC, что не работает с роботами, которые способны убивать. Однако правоохранители отметили, что в будущем могут быть сценарии, когда их возможности будут применяться.
Представитель полиции информировал: "Роботы потенциально могут быть оснащены взрывными зарядами, чтобы пробивать укрепленные сооружения, в которых находятся агрессивные, вооруженные или опасные лица, – и добавил: –Их можно использовать для обезвреживания или дезориентации жестоких, вооруженных или опасных подозреваемых, которые угрожают жизни людей".
ВВС напоминает, что роботов-киллеров уже используют в других штатах США, в частности в 2016 году полиция в Далласе применила работа, вооруженного взрывчаткой C-4, чтобы обезвредить снайпера, убившего двух офицеров и ранившего еще нескольких.
- Напомним, в США в ночном ЛГБТ-клубе в Колорадо-Спрингс мужчина открыл стрельбу вечером 19 ноября, в результате чего 5 человек погибли, а 25 получили ранения.
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