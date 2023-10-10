В Сан-Франциско авто врезалось в консульство Китая, полиция застрелила водителя
Вечером понедельника, 9 октября, в Сан-Франциско неизвестный на "Хонде" протаранил китайское консульство. После того как полиция прибыла на место происшествия, водителя автомобиля застрелили
Об этом пишет BBC.
"Когда полицейские прибыли сюда на место происшествия, они обнаружили, что автомобиль остановился в вестибюле китайского консульства. Офицеры вошли, связались с подозреваемым, и со стороны офицера произошла стрельба Позже подозреваемый скончался в больнице", - сказал представитель полиции Сан-Францио.
В консульстве Китая осудили инцидент и отметили, что он представляет "серьезную угрозу" безопасности его персоналу и другим людям на месте происшествия.
"Мы решительно осуждаем эту насильственную атаку и оставляем за собой право привлечь ответственность за инцидент", – добавили в китайском консульстве.
Пока точно неизвестно, сколько людей находилось в офисе во время инцидента. Однако также не поступала информация о пострадавших.
Министерство иностранных дел Китая обвинило неизвестного в проникновении в консульство, чтобы нанести вред людям в офисе. С того времени консульство временно закрыло часть своего офиса и подало обращение в США, призвав власти обеспечить надлежащее рассмотрение этого вопроса.
Полиция сообщила, что ведется открытое и активное расследование, но не раскрыло много информации.
- Подобный случай произошел в августе в столице Молдовы Кишиневе. Там водитель автомобиля Mercedes врезался в ворота посольства России и скрылся с места ДТП.
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