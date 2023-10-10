В Сан-Франциско авто врезалось в консульство Китая, полиция застрелила водителя

Об этом пишет BBC.

"Когда полицейские прибыли сюда на место происшествия, они обнаружили, что автомобиль остановился в вестибюле китайского консульства. Офицеры вошли, связались с подозреваемым, и со стороны офицера произошла стрельба Позже подозреваемый скончался в больнице", - сказал представитель полиции Сан-Францио.

В консульстве Китая осудили инцидент и отметили, что он представляет "серьезную угрозу" безопасности его персоналу и другим людям на месте происшествия.

"Мы решительно осуждаем эту насильственную атаку и оставляем за собой право привлечь ответственность за инцидент", – добавили в китайском консульстве.

Пока точно неизвестно, сколько людей находилось в офисе во время инцидента. Однако также не поступала информация о пострадавших.

Министерство иностранных дел Китая обвинило неизвестного в проникновении в консульство, чтобы нанести вред людям в офисе. С того времени консульство временно закрыло часть своего офиса и подало обращение в США, призвав власти обеспечить надлежащее рассмотрение этого вопроса.

Полиция сообщила, что ведется открытое и активное расследование, но не раскрыло много информации.