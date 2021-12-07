В самый критический момент у Зеленского сидят "кроты" и Украина надеется на милость и доброту переговорщиков, - Княжицкий

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"София Ротару поет в Москве на "Песне Года", когда Москва продолжает убивать украинцев и готовится нас широкомасштабно атаковать. Сразу после награждений Зеленским. Мамай, мэр Полтавы говорит, что на российско-украинской войне воюют или брат с братом, или США и Россия. Украины для Мамая не существует", - напомнил нардеп.

По его словам, украинцы не чувствуют себя в безопасности, потому что в самый критический момент у Зеленского сидят "кроты".

"Поэтому США и Европа думают, как противостоять Путину без нас. А мы, как малые дети, только надеемся на милость и доброту переговорщиков", - подчеркнул Княжицкий.

Он отметил, что когда-то демократические партии раскалываются и "продаются Офису президента, то есть "российским кротам" только ради того, чтобы внести конфликты в национально-демократический лагерь".

"Все это и наша вина тоже. После Майдана нужно было действовать более решительно и принципиально со всеми приспешниками оккупантов. Несмотря на то, что украинская власть создала армию, остановившую врага, разведку, которая уничтожила Гиви и Моторолу, задержала Цемаха, начала готовить задержание вагнеровцев - в гуманитарной политике и государственном управлении нужно было действовать более решительно. На этом настаивал тогда, настаиваю и сейчас", - добавил нардеп.



Кремль и Белый дом объявили, что Байден будет общаться с Путиным в формате видеосвязи. Видеоконференция назначена на вторник, 7 декабря.

Президент США Джо Байден проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским после видеозвонка с российским коллегой Владимиром Путиным.

Впоследствии президент Владимир Зеленский провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном перед видеозвонком главы Белого дома Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.

Также Байден перед видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным поговорил с руководителями стран-партнеров в Европе, где представители стран согласовали свои позиции.

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