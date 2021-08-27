В самой сухой пустыне мира выпало 15 см снега. ФОТОФАКТ

Об этом рассказывает ABC News.

В чилийском городе Эль Сальвадор, расположенном глубоко в пустыне Атакама, 26 августа выпал снег.

Местные жители заявляют, что не видели такого большого количества снега в течение последних 30 лет. Если когда-то снег и выпадал, то только в июне - июле (зимние месяцы в Южном полушарии).

Толщина сныгового покрова пока достигает 15 сантиметров. Такой обильный снег в это время - настоящее чудо. Люди сильно радуются редкому явлению, дети играют в снежки и лепят снеговиков.



Атакаму считают самым засушливым местом на земле, впрочем изменения климата могут это изменить. Норма осадков в пустыне - от 12 до 16 мм, в некоторых районах пустыни осадки не выпадают годами, а влажность воздуха иногда составляет 0%.