В самой сухой пустыне мира выпало 15 см снега. ФОТОФАКТ
В самой сухой пустыне планеты в горах Чили - Атакама - выпало рекордно много снега
Об этом рассказывает ABC News.
В чилийском городе Эль Сальвадор, расположенном глубоко в пустыне Атакама, 26 августа выпал снег.
Местные жители заявляют, что не видели такого большого количества снега в течение последних 30 лет. Если когда-то снег и выпадал, то только в июне - июле (зимние месяцы в Южном полушарии).
Толщина сныгового покрова пока достигает 15 сантиметров. Такой обильный снег в это время - настоящее чудо. Люди сильно радуются редкому явлению, дети играют в снежки и лепят снеговиков.
Атакаму считают самым засушливым местом на земле, впрочем изменения климата могут это изменить. Норма осадков в пустыне - от 12 до 16 мм, в некоторых районах пустыни осадки не выпадают годами, а влажность воздуха иногда составляет 0%.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.79
Покупка 26.79Продажа 27.02
-
EUR
Покупка 31.35Продажа 31.75
- Актуальное
- Важное