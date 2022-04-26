В самопровозглашенной "ПМР" объявили "красный" уровень террористической угрозы: президент Молдовы созывает срочное заседание совета безопасности из-за провокации в Приднестровье

Об этом сообщается на официальном сайте правительства Республики Молдова.



По предварительным данным, президент Молдовы Мая Санду созвала заседание Высшего совета безопасности в связи с инцидентами в Приднестровском регионе.



Сообщается, что заседание состоится в 13.00 по местному времени в президентском офисе.

После заседания в 15:00 президент проведет брифинг для прессы.



Решение было принято после того, как самопровозглашенное руководство так называемой ПМР объявило о "красном уровне" террористической угрозы.

По словам местных властей, на территории самопровозглашенной республики якобы было зафиксировано три теракта. В частности, так называемое руководство заявило о разрушении здания МГБ в Тирасполе, воинской части в Парканах и башне радиотелецентра вблизи поселка Маяк.

До этого 25 апреля в Бюро реинтеграции Молдовы отреагировали на взрывы в Тирасполе и назвали поводом для создания напряженности в Приднестровском регионе.

Напомним, что 25 апреля здание "Министерства государственной безопасности" в Тирасполе в оккупированном РФ Приднестровье обстреляли из гранатометов

А накануне 22 апреля в Госдуме РФ говорили о признании независимости "ПМР"