В самопровозглашенной "ПМР" объявили "красный" уровень террористической угрозы: президент Молдовы созывает срочное заседание совета безопасности из-за провокации в Приднестровье
В так называемой Приднестровской Молдавской республике объявили "красный" уровень террористической угрозы, после чего президент Молдовы Майя Санду созвала срочное заседание совета безопасности
Об этом сообщается на официальном сайте правительства Республики Молдова.
По предварительным данным, президент Молдовы Мая Санду созвала заседание Высшего совета безопасности в связи с инцидентами в Приднестровском регионе.
Сообщается, что заседание состоится в 13.00 по местному времени в президентском офисе.
После заседания в 15:00 президент проведет брифинг для прессы.
Решение было принято после того, как самопровозглашенное руководство так называемой ПМР объявило о "красном уровне" террористической угрозы.
По словам местных властей, на территории самопровозглашенной республики якобы было зафиксировано три теракта. В частности, так называемое руководство заявило о разрушении здания МГБ в Тирасполе, воинской части в Парканах и башне радиотелецентра вблизи поселка Маяк.
- До этого 25 апреля в Бюро реинтеграции Молдовы отреагировали на взрывы в Тирасполе и назвали поводом для создания напряженности в Приднестровском регионе.
- Напомним, что 25 апреля здание "Министерства государственной безопасности" в Тирасполе в оккупированном РФ Приднестровье обстреляли из гранатометов
- А накануне 22 апреля в Госдуме РФ говорили о признании независимости "ПМР"
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