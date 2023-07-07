В Самарской области РФ произошел взрыв на заводе: есть погибшие
В Чапаевске Самарской области России 7 июля произошел взрыв на заводе "Промсинтез", занимающемся производством промышленных взрывчатых веществ
Об этом 7 июля пишут РосСМИ.
Отмечается, в результате взрыва, по предварительным данным, погибли шесть работников предприятия, также 2 человека получили ранения.
По одной из версий, по данным росСМИ, взрыв мог произойти в трубе, по которой подавался азот.
Справка.
Акционерное общество "Промсинтез" является одним из основных изготовителей промышленных взрывчатых веществ в России и СНГ. Продукция компании из Чапаевска используется в горнодобывающей отрасли для разведки нефтяных и газовых месторождений, а также добычи полезных ископаемых.
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