Об этом 7 июля пишут РосСМИ.

Отмечается, в результате взрыва, по предварительным данным, погибли шесть работников предприятия, также 2 человека получили ранения.

По одной из версий, по данным росСМИ, взрыв мог произойти в трубе, по которой подавался азот.

Справка.

Акционерное общество "Промсинтез" является одним из основных изготовителей промышленных взрывчатых веществ в России и СНГ. Продукция компании из Чапаевска используется в горнодобывающей отрасли для разведки нефтяных и газовых месторождений, а также добычи полезных ископаемых.