В Сальвадоре Bitcoin стал официальным платежным средством
С 7 сентября криптовалюта Bitcoin стала официальным платежным средством в Республике Эль-Сальвадор
Об этом сообщает Coindesk .
Отныне граждане Сальвадора могут воспользоваться правительственным цифровым кошельком Chivo, который позволяет рассчитываться за приобретение товаров и услуг на территории страны криптовалюта автоматически переводиться в доллары США и обратно.
Правительство Сальвадора также обеспечил стартовую сумму, эквивалентную 30 долларам США, в каждом таком кошельки гражданина страны.
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