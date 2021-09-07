В Сальвадоре Bitcoin стал официальным платежным средством

Об этом сообщает Coindesk .

Отныне граждане Сальвадора могут воспользоваться правительственным цифровым кошельком Chivo, который позволяет рассчитываться за приобретение товаров и услуг на территории страны криптовалюта автоматически переводиться в доллары США и обратно.

Правительство Сальвадора также обеспечил стартовую сумму, эквивалентную 30 долларам США, в каждом таком кошельки гражданина страны.