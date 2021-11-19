В Саакашвили - поражение мозга вследствии голодовки, - грузинский омбудсмен

Об этом сообщает Грузия Онлайн.

"После осмотра Михеила Саакашвили на месте члены экспертной группы подтвердили необходимость немедленного перевода Саакашвили в высокотехнологичную многопрофильную больницу. Между тем, в результате невыполнения рекомендаций у Саакашвили развилось серьезное осложнение - судороги, вызванные энцефалопатией Вернике", - заявила она.

По словам Ломджарии, для полной диагностики необходимо МРТ-сканирование.

Эксперты отмечают, что затягивание лечения чревато комой с летальным исходом.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе отметил, что если экс-президент согласится, его могут перевести в военный госпиталь города Гори.

Он добавил, что после улучшения состояния здоровья Михеила Саакашвили вернут в Руставскую тюрьму №12.

Напомним, 1 октября премьер Грузии заявил, что экс-президент Михеил Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.

2 октября стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.

8 ноября Михеила Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом. Его переместили в медучреждение для обвиняемых и осужденных.

11 ноября Саакашвили пообещал прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую больницу.

14 ноября врач Михеила Саакашвили сообщил, что тот не в состоянии встать с постели, однако грузинские власти опровергли эту информацию.

18 ноября Михеил Саакашвили потерял сознание в больнице.

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