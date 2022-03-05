В Ryanair заверили, что будут первой авиакомпанией, которая вернется в Украину после войны
Лоукостер станет первой авиакомпанией, которая возобновит полеты в Украину. Однако в компании прогнозируют, что авиарейсы не возобновятся до следующей зимы
Об этом сообщил исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири.
Майкл О'Лири пообещал, что лоукостер станет первой авиакомпанией, которая вернется к полетам в Украину, однако уничтожение Россией радаров и систем управления полетами в крупных украинских аэропортах означает, что процесс может быть медленным.
"Мы будем первой авиакомпанией, которая вернется к полетам в Украину, когда это будет безопасно – когда нам это позволят европейские агентства безопасности. Но я подозреваю, что это займет, вероятно, этим летом, а может, и следующей зимой, прежде чем эти системы будут восстановлены в украинских аэропортах, когда украинцы, надеюсь, выгонят кацапов и отправят их туда, откуда они пришли", – рассказал исполнительный директор Ryanair.
Отметим, Ryanair является крупнейшей авиакомпанией, выполнявшей рейсы в четыре города Украины: Киев, Харьков, Одессу и Львов.
- Напомним, вчера саммит НАТО принял решение не делать беспилотную зону над территорией Украины. Президент Зеленский заявил, что таким образом НАТО дало зеленый свет для дальнейшей бомбардировки украинских городов.
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