В ряды терробороны Киева записались уже 600 резервистов

Об этом он сказал в комментарии Суспильному.



"Приблизительно до 600 резервистов, но еще много нужно, потому что численность резервистов значительно увеличена с первого января. Штат бригады в два раза увеличен. Еще несколько тысяч человек нам нужны", - отметил Крищенко.



Представитель КГГА добавил, что столица выделила 40 млн грн на 2022 год, чтобы обеспечить пункты постоянной дислокации ТрО. На три года для этого выделено средств на сумму 110 млн грн.



По словам Крищенко, в этот бюджет заложили деньги на приведение в должное состояние необходимого количества помещений. В то же время заместитель председателя КГГА добавил, что точные сроки завершения подготовки пока неизвестны.

Напомним, с 1 января 2022 года ввели в действие закон Украины "Об основах национального сопротивления", согласно которому ведущая роль в организации и выполнении задач территориальной обороны Украины принадлежит Силам территориальной обороны ВСУ. Силы ТрО возглавил бригадный генерал Юрий Галушкин.

10 января Галушкин сообщил, что в ближайшее время будут укомплектованы четыре региональных управления и 25 бригад Сил терробороны. Также он заявил, что развертыванием Сил ТрО можно не допустить нового вторжения РФ.

Позднее сообщалось, что в феврале начнутся учения Сил терробороны с участием местных властей.

27 января Рада разрешила терробороне применять стрелковое оружие.

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