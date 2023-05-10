В ряде украинских областей предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности
В период с 11 по 13 мая в ряде областей Украины будет чрезвычайный уровень пожарной опасности
Об этом сообщает ГСЧС.
В течение 11-13 мая в северных, центральных, Тернопольской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. При таких условиях даже маленький очаг может перерасти в масштабный пожар и уничтожить сотни гектаров полей, лесных насаждений. Это огромный вред для экологии и человека. Не провоцируйте пожары в экосистемах", - пишет ГСЧС.
Всего с начала года в экосистемах Украины произошло около 5 тыс. пожаров. Только за минувшие сутки спасатели ликвидировали 47 пожаров на площади 27 га.
- 8 мая в селе Мусийки Иванковской громады произошел пожар в жилом доме, где находились отец и шестеро малолетних детей: в результате отравления угарным газом погибла дочь.
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