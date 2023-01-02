В ряде станций киевского метро из-за перепадов напряжения работают не все турникеты
Утром 2 января в результате ночных обстрелов инфраструктуры столицы и перепадов напряжения на некоторых станциях метрополитена не все турникеты работают
Об этом информирует пресс-служба Киевской городской государственной администрации .
По состоянию на 10:00 на некоторых станциях метро линейка турникетов не работает из-за перепадов напряжения. Сообщается, что произошел технический сбой в работе автоматики.
В обычном режиме турникеты работают на станциях:
- Героев Днепра,
- Почайна,
- Тараса Шевченко,
- Контрактовая площадь,
- Сырец,
- Дворец Спорта,
- Кловская,
- Дружбы народов,
- Выдубичи,
- Славутич,
- Осокорки,
- Позняки,
- Харьковская.
Специалисты работают над возобновлением работы оборудования.
"Извиняем за временные неудобства!" - добавляют в пресс-службе.
- Ночью на 2 января 2023 в столице Украины, Киеве, а также в Киевской и Полтавской, Николаевской, Черкасской, Днепропетровской и Запорожской областях прогремели взрывы - работала ПВО по воздушным целям врага. Также есть поврежденные объекты энергоинфраструктуры. В эту ночь российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотникам-камикадзе иранского производства Shahed-131/136, наши защитники уничтожили все.
- Также 2 декабря в столице действуют аварийные графики отключения света вследствие ночной российской атаки и повреждения объекта энергосистемы.
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