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В ряде станций киевского метро из-за перепадов напряжения работают не все турникеты

2 января, 2023 понедельник
10:19
Общество

Утром 2 января в результате ночных обстрелов инфраструктуры столицы и перепадов напряжения на некоторых станциях метрополитена не все турникеты работают

Об этом информирует пресс-служба Киевской городской государственной администрации .

По состоянию на 10:00 на некоторых станциях метро линейка турникетов не работает из-за перепадов напряжения. Сообщается, что произошел технический сбой в работе автоматики.

В обычном режиме турникеты работают на станциях:

  • Героев Днепра,
  • Почайна,
  • Тараса Шевченко,
  • Контрактовая площадь,
  • Сырец,
  • Дворец Спорта,
  • Кловская,
  • Дружбы народов,
  • Выдубичи,
  • Славутич,
  • Осокорки,
  • Позняки,
  • Харьковская.

Специалисты работают над возобновлением работы оборудования.

"Извиняем за временные неудобства!" - добавляют в пресс-службе.

  • Ночью на 2 января 2023 в столице Украины, Киеве, а также в Киевской и Полтавской, Николаевской, Черкасской, Днепропетровской и Запорожской областях прогремели взрывы - работала ПВО по воздушным целям врага. Также есть поврежденные объекты энергоинфраструктуры. В эту ночь российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотникам-камикадзе иранского производства Shahed-131/136, наши защитники уничтожили все.
  • Также 2 декабря в столице действуют аварийные графики отключения света вследствие ночной российской атаки и повреждения объекта энергосистемы.

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