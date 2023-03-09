В ряде областей зафиксировали снижение интернет-трафика после ракетной атаки

Об этом сообщили в сервисе NetBlocks.

"Подтверждено: метрики показывают значительное сокращение интернет-связи во многих регионах Украины после широкомасштабных российских ракетных атак сегодня утром, что в значительной степени связано с аварийным отключением электроэнергии, за которым последовало быстрое восстановление", - говорится в твиттере компании.