В ряде областей зафиксировали снижение интернет-трафика после ракетной атаки
После очередной массированной атаки РФ 9 марта в ряде областей Украины специалисты зафиксировали уменьшение интернет-трафика
Об этом сообщили в сервисе NetBlocks.
"Подтверждено: метрики показывают значительное сокращение интернет-связи во многих регионах Украины после широкомасштабных российских ракетных атак сегодня утром, что в значительной степени связано с аварийным отключением электроэнергии, за которым последовало быстрое восстановление", - говорится в твиттере компании.
- Напомним, в ночь на 9 марта российские войска массированно атаковали Украину. В небе фиксировали вражеские дроны-камикадзе и активность авиации, раздавались взрывы во многих регионах, попадание по критической инфраструктуре.
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