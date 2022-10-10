В ряде областей Украины из-за обстрелов россиян произошли перебои с мобильным интернетом и связью
В Харькове, Житомире, Хмельницкой, Львовской и Полтавской областях из-за обстрелов россиян произошли перебои с мобильным интернетом, в ряде населенных пунктов проблемы со связью
Об этом сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины в своем facebook .
Нестабильная работа сетей связана с повреждением инфраструктуры операторов и предприятий энергетического сектора. Все службы прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления электропитания и стабильной мобильной связи.
"Доступ украинцев к связи – среди приоритетов государства", – говорится в сообщении.
- Ранее в НЭК "Укрэнерго" украинцев уже предупредили о возможных перебоях с энергопитанием из-за вражеских обстрелов.
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