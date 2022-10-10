Об этом сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины в своем facebook .

Нестабильная работа сетей связана с повреждением инфраструктуры операторов и предприятий энергетического сектора. Все службы прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления электропитания и стабильной мобильной связи.

"Доступ украинцев к связи – среди приоритетов государства", – говорится в сообщении.