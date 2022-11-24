В ряде областей Украины частично восстановлено электроснабжение: ситуация на утро 24 ноября
Утром 24 ноября ОПУ и местные власти сообщают о частичном возобновлении поставок электричества в Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Сумской и Полтавской областях
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал в телеграммах, что питание возобновлено в Винницкой и Кировоградской областях.
Представитель ОП уточнил, что в Кировоградской области подключена критическая инфраструктура.
Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов также сообщил, что в первую очередь свет появится на водоканале и в больницах.
В свою очередь руководитель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец информировал, что в Черкасской области применен график аварийных отключений электричества. Табурец добавил, что восстановительные работы в области продолжаются, у большинства потребителей есть электроэнергия. Однако ситуация остается сложной в Умани и районе, а также в Чигирине.
Дмитрий Лунин, глава Полтавской ОВА, заверил, что в течение утра энергия появится на объектах критической инфраструктуры, затем – у большинства бытовых потребителей. По его информации, по состоянию на 08:51 24 ноября свет находится у 15,5 тысяч бытовых абонентов и 1,5 тысяч юридических потребителей бывшего Лохвицкого района.
"Что касается Полтавы, то на Подоле, Леваде и части центра города есть вода. Также уже запустили 4 котельные, которые, в частности, отапливают областные больницы", - добавляет Лунин.
Виталий Бунечко, глава Житомирской ОВА, пишет в телеграммах, что энергетики смогли возобновить поставки электричества для почти 400 тысяч потребителей, критическая инфраструктура области подключена к энергосети. Однако Бунечко отмечает, что НЭК "Укрэнерго" ввела дополнительные ограничения, из-за которых количество абонентов Житомирщины, отключенных от сети, увеличилось в два раза - до более 500 тысяч.
Однако глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что электроснабжение полностью восстановлено в 48 из 51 общины Сумщины. Он добавляет, что 2300 тысяч абонентов без электричества из-за порывов линий в результате обстрелов и порывов ветра.
"Водоканал и котельные Сум возобновляют свою работу. Вода и тепло постепенно будут появляться во всех домах города. Из-за нестабильного напряжения в сети в Сумах временно не работают троллейбусы", - добавляет Живицкий.
В Харьковской области продолжаются аварийные отключения, есть проблемы с электроснабжением. Об этом пишет глава Харьковской ОВО Олег Синегубов. Он утверждает, что в ближайшее время свет должен появиться у большинства потребителей области.
- Днем 23 ноября РФ нанесла массированную атаку по Украине. В Днепропетровской и Полтавской области работала ПВО. Однако оккупанты попали в объект инфраструктуры и двухэтажный дом в Киеве, также россияне обстреляли жилой дом в Вышгороде.
- По всей Украине начались перебои с электроснабжением. Город Хмельницкий полностью остался без электроэнергии. В Харькове из-за отсутствия электроснабжения остановился метрополитен и весь электротранспорт. Также из-за вражеской атаки на Западе Украины возникли проблемы с электроснабжением.
- Уже вечером в разные уголки Украины начали подавать электроснабжение, в частности в Одессу, Киев, Львов, Волынь, Киевщину, Николаевщину, Днепропетровщину, Хмельнитчину и другие. О состоянии возобновления энергоснабжения в регионах подробно рассказал президент Зеленский.
- 24 ноября в Генштабе Вооруженных Сил Украины уточнили, что 23 ноября российские оккупационные войска выпустили 67 крылатых ракет и до 10 ударных БПЛА "Ланцет". 51 ракету и 5 указанных беспилотников Силы обороны Украины сбили.
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