Об этом говорится в телеграме ведомства.

"30-31 августа в северных, центральных, большинстве западных, Донецкой, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", – отметили в сообщении.

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