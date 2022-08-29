В ряде областей Украины 30-31 августа будет чрезвычайный уровень пожарной опасности
ГСЧС предупредило о чрезвычайном уровне пожарной опасности в ряде областей Украины 30-31 августа
Об этом говорится в телеграме ведомства.
"30-31 августа в северных, центральных, большинстве западных, Донецкой, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", – отметили в сообщении.
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