В ряде областей прогремели взрывы, в Харькове и Киеве - повреждение инфраструктуры

16 декабря 2022 о работе ПВО сообщили главы местных органов власти Полтавщины , Житомирщины , Винницы Киева и области . Корреспонденты Общественного писали о взрывах в Днепре .

В Киеве из-за ракетной атаки остановили движение метро, введены экстренные отключения света, об этом передает мэр Киева Виталий Кличко в телеграмме .



"В связи с повреждениями энергоинфраструктуры во всех районах столицы есть перебои с водоснабжением. Специалисты работают, чтобы стабилизировать систему. На всякий случай, подготовьте запас питьевой и технической воды", – говорит он.

Временно остановлено движение метро на всех ветвях. Подземные станции работают как укрытие. О возобновлении движения сообщат дополнительно.

В ДТЭК заявили , что из-за ракетной атаки вводятся и экстренные отключения света в столице.

Как известно, утренние взрывы прогремели в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах.

В 09:34 Бучанский городской голова Анатолий Федорчук сообщил об уничтожении вражеской ракеты вблизи Бучи.

В Броварской общине Киевщины на частные дома рухнули обломки российской ракеты.

"К сожалению, имеем падение обломков сбитой вражеской на частные жилые дома на территории Броварской общины. Самое главное - люди не пострадали. Повреждения получили крыши трех зданий и заборы. На огородах - воронки от вражеского металлолома. Сейчас на месте работают специалисты всех экстренных служб", – заметил мэр Игорь Сапожко.

В 09:38 глава Николаевской ОВА Виталий Ким написал о работе ПВО в Николаевской области, в регионе применены графики аварийных отключений.

В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов проинформировал, что есть попадание в объекты критической инфраструктуры в Чугуевском районе. Ранее он отмечал , что оккупанты нанесли три удара.

Спикер Харьковоблэнерго Марина Шевченко сообщила , что по состоянию на 09:30 16 декабря Харьков полностью обесточен.

Позже представитель Харьковского метрополитена информировал , что метро приостановило свою работу в городе. Также электротранспорт и метро приостановили свою работу в Днепре.

По данным мэра Александра Мамая, Полтава осталась без электроэнергии.

Мэр Кременчуга также написал , что в городе нет отопления из-за проблем с энергоснабжением.

Напомним, утром 16 декабря во время массовых ракетных ударов по Украине российские ракеты попали в Кривой Рог.