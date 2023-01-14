В ряде областей раздались взрывы: работает ПВО
Днем 14 января во время воздушной тревоги стало известно о работе украинских сил противовоздушной обороны и звуках взрывов в ряде областей
Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о работе ПВО во Львовской области
"Во Львовской области работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях", - сообщил он.
В Киевской области работает ПВО, об этом глава областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил в telegram.
"Киевская область. Работает ПВО. Оставайтесь в безопасных местах", - отметил он.
Одесская райгосадминистрация в 15:07 сообщила, что ПВО работает над территорией Одесского района. Там отметили, что Россия совершает массированный ракетный удар по территории Украины и уже есть пуски ракет с воздуха и моря.
В то же время звуки взрывов были слышны в Винницкой области. Глава ОВА Сергей Борзов сообщил, что на Виннитчину летят ракеты с юга. По его словам, враг использует несколько волн ракетных атак, первая из которых – для выявления средств ПВО.
По всей Украине сейчас идет воздушная тревога. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в 14:52 сообщил, что "ПВО открыло счет", и призвал находиться в укрытиях.
В сети также сообщали о звуках взрывов в Хмельницкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.
- Утром 14 января оккупанты нанесли удар по Харькову, под огнем оказался Индустриальный район города. Известно, что захватчики целились по инфраструктуре.
- Также утром этого дня россияне нанесли ракетный удар по Киеву: взрывы прогремели в Днепровском районе столицы, в области повреждены 18 частных домов.
- Российская армия также нанесла ракетный удар по Запорожью и области, в результате чего повреждено предприятие и три дома.
- В субботу, 14 января, россияне дважды попали в объект критической инфраструктуры в Харьковской области, в результате чего часть города обесточена и в метро остановились поезда
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