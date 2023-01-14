В ряде областей раздались взрывы: работает ПВО

Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о работе ПВО во Львовской области

"Во Львовской области работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях", - сообщил он.

В Киевской области работает ПВО, об этом глава областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил в telegram.

"Киевская область. Работает ПВО. Оставайтесь в безопасных местах", - отметил он.

Одесская райгосадминистрация в 15:07 сообщила, что ПВО работает над территорией Одесского района. Там отметили, что Россия совершает массированный ракетный удар по территории Украины и уже есть пуски ракет с воздуха и моря.

В то же время звуки взрывов были слышны в Винницкой области. Глава ОВА Сергей Борзов сообщил, что на Виннитчину летят ракеты с юга. По его словам, враг использует несколько волн ракетных атак, первая из которых – для выявления средств ПВО.

По всей Украине сейчас идет воздушная тревога. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в 14:52 сообщил, что "ПВО открыло счет", и призвал находиться в укрытиях.

В сети также сообщали о звуках взрывов в Хмельницкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

Утром 14 января оккупанты нанесли удар по Харькову, под огнем оказался Индустриальный район города. Известно, что захватчики целились по инфраструктуре.

Также утром этого дня россияне нанесли ракетный удар по Киеву: взрывы прогремели в Днепровском районе столицы, в области повреждены 18 частных домов.

Российская армия также нанесла ракетный удар по Запорожью и области, в результате чего повреждено предприятие и три дома.

В субботу, 14 января, россияне дважды попали в объект критической инфраструктуры в Харьковской области, в результате чего часть города обесточена и в метро остановились поезда

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